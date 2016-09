Seit 2005 erscheint die „Pferde im Visier“ (kurz PiV) im Peerkieker Verlag.

Die PiV richtet sich an den ambitionierten Breitensportler im Bereich Reiten und Fahren. Hier finden Sie Fach- und Sachbeiträge, einen umfangreichen Veranstaltungskalender und Berichte, Nachrichten und Informationen aus Ihrer Region. Die aktuelle Ausgabe Die aktuelle Ausgabe Sept./Okt./Nov. 2016 können Sie können Sie hier lesen

Die PiV erscheint zum März, Juni, September und Dezember und ist in

Hamburg, Nord-Niedersachsen und Süd-Schleswig-Holstein

in größeren Reitställen, in Reitsportgeschäften und beim Futtermittelfachhandel erhältlich.